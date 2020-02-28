Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 38. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 38. randevuda - Son Dakika Spor

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 38. randevuda

6 saat önce

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 38. randevuda, System.String[]

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 37 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor 29 golle karşılık verebildi.

Sahasında tek yenilgi

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sörloth'un satın aldığı villa görenleri büyüledi
Galatasaray'dan Ajax'a giden Ryan Babel, hayal kırıklığı yaşadı Christoph Daum'dan derbi itirafı: Galatasaray kazanmayı hak etti Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu

Son Dakika Haberleri
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 16:58:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 38. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]