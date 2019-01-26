Son Dakika Haberleri: Trabzonspor ile D.g. Sivasspor 26. Randevularına Çıkacaklar

Trabzonspor ile D.g. Sivasspor 26. Randevularına Çıkacaklar

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, 26. kez karşı karşıya gelecekler.

Trabzonspor ile D.g. Sivasspor 26. Randevularına Çıkacaklar, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, 26. kez karşı karşıya gelecekler.

İki takım arasında geride kalan 25 maçta Trabzonspor'un 13, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 38 golüne, Sivasspor 27 golle yanıt verdi.

Trabzonspor 6 sezondur Sivas'ta yenilmiyor

Demir Grup Sivasspor biri İstanbul olmak üzere ev sahibi olduğu 12 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Ev sahibi ekip attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü. Demir Grup Sivasspor ise Trabzonspor'u evinde 6 sezondur yenemiyor. Kırmızı-beyazlılar en son galibiyetini 10 Şubat 2013'te 2-0'lık skor ile elde etti. Söz konusu müsabakanın ardından bordo-mavililer Sivas'ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

İki takımda ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini almak istiyor

Geçtiğimiz hafta başlayan ligin ikinci yarısında oynanan maçlarda iki takım da mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yarın oynanacak mücadelede Trabzonspor ile Sivasspor, sezonun ikinci yarısının ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta bordo-mavililer sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2, Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Sivas, Trabzonspor, Sivasspor, Spor
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