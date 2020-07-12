Trabzonspor ile Denizlispor, 40. randevuda! Gollerde bordo-mavililer üstün... - Son Dakika

Trabzonspor ile Denizlispor, 40. randevuda! Gollerde bordo-mavililer üstün...

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.


- Denizli'deki maçlar


Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.


Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.


İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:26 

Son Dakika Spor Trabzonspor ile Denizlispor, 40. randevuda! Gollerde bordo-mavililer üstün... - Son Dakika Spor
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