Trabzonspor ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı - Son Dakika

Trabzonspor ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı

Trabzonspor Kulübü ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşmasının bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Trabzonspor ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşmasının bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bordo-mavili kulüp ile ambalajlı su markası Erikli arasında iki yıldır devam eden sponsorluk anlaşmasının bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Erikli'nin bu sezon da yanlarında olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İki marka olarak yan yana gelme kararı alıyorsanız elbette ki önemli değerleri paylaşmanız gerekiyor. Erikli'nin marka gücü ile takımımıza güç kattığını düşünüyorum. Genç ve dinamik takımımızın ortaya koyduğu performansta katkısı tartışılmaz olan suyun, şüphesiz kalitesine güvendiğimiz Erikli markası ile sağlanmasından dolayı içimiz çok rahat. İş birliğimizin uzun yıllar daim olmasını dilerim."

Erikli Genel Müdürü Serdar Seyhanlı ise bordo-mavili kulübü desteklemekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Erikli olarak uzun yıllardır sporu desteklemekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu topraklardan doğan ve tüketicisinin kalbinde yer edinen bir marka olarak, futbolun birleştirici ve mutlu edici gücüne inanıyoruz. Trabzonspor, 50 yıllık mazisi ile ülkemiz futbol mozaiğinin en renkli parçalarından bir tanesi. #YanYana sloganı ile çıktıkları yolculukta 'Karadeniz Fırtınası'nın bu sene de yanında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sağlığın değerini fazlası ile hissettiğimiz bu günlerde, sporcularımıza ve takımlarımıza sağlıklı ve keyifli bir sezon diliyorum."

Seyhanlı, Trabzonspor ile yaptıkları anlaşmayla Erikli'nin sporun toplum üzerinde oluşturduğu pozitif etkisine inancını da bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, sponsorluk anlaşmasının pazarlama ve iletişim faaliyetlerini de kapsadığını aktardı.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Erikli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı - Son Dakika Spor

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