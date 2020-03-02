Trabzonspor ile Fenerbahçe 126. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor ile Fenerbahçe 126. randevuda - Son Dakika

Trabzonspor ile Fenerbahçe 126. randevuda

6 saat önce

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın çıkacakları müsabaka ile birlikte 126. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Fenerbahçe 126. randevuda, System.String[]

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın çıkacakları müsabaka ile birlikte 126. kez karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasında yarın karşılaşacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla iki ekip, 126. kez kozlarını paylaşacak. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, 94 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 de TSYD Kupası olmak üzere çıkığı 125 maçın 48'ini kazandı. Bordo - mavili takım ise bu müsabakalardan 39 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Sarı - lacivertlilerin 157 golüne, Trabzonspor ise 136 golle cevap verdi.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi ev sahipliği yaptığı resmi ve özel 52 maçta 22 kez galip gelirken, Fenerbahçe 17 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Tarafların arasında oynanan 13 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer evinde çıkığı maçlarda 60 gol kaydederken kalesinde ise 56 gol gördü.

(Gökmen Şahin/İHA)

Hüseyin Avni Aker Stadı, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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