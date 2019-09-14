Son Dakika Haberleri: Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. randevuda
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. randevuda

27 dakika önce

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı'nda yarın yapacakları maçla ligde 69. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. randevuda, System.String[]

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı'nda yarın yapacakları maçla ligde 69. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 68 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü.

Bu arada, Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.

Trabzon'daki karşılaşmalar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 34 lig maçında 24 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, sahasındaki son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.

Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 2012-2013'te 2-0, 2013-2014'te 3-0, 2014-2015'te 4-1, 2015-2016'da 1-0 galip geldi. 2016-2017 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, 2017-2018 sezonunda da 3-1 galip geldi. Geçen sezon Gençlerbirliği'nin TFF 1. Lig'de bulunması nedeniyle iki takım karşı karşıya gelmedi.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Karadeniz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gökhan Gönül 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalacak
Ricardo Quaresma ile Sofiane Feghouli arasında gerginlik! Mario Lemina: Sakatlık yok beyler endişelenmeyin Rıdvan Dilmen: Yılların tecrübesi olarak her şeyi görüyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 09:54:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. randevuda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]