Son Dakika Haberleri: Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. randevuda
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Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. randevuda

50 dakika önce

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 69. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. randevuda, System.String[]

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 69. kez karşı karşıya gelecek.


Trabzonspor ligin 4. haftasında sahasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İki takım arasında geride kalan 68 maçta bordo-mavililerin 38 galibiyeti bulunurken, Gençlerbirliği'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol atarken, kalesinde ise 63 gol gördü.


Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini mağlup etti.


Gençlerbirliği, Trabzon'da son 6 maçta galibiyet göremedi


Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 34 lig maçında 24 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, sahasındaki son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi. Karadeniz ekibi Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olmuştu. - TRABZON

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Karadeniz, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
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