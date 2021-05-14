Trabzonspor ile Gençlerbirliği 72. randevuda - Son Dakika

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 72. randevuda

14.05.2021 11:21
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 72. randevuda, System.String[]

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı'nda yarın yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı'nda yarın yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 71 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 40-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 19 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 135 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.

Trabzon'daki karşılaşmalar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazanmıştı.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor ile Gençlerbirliği 72. randevuda - Son Dakika Spor


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