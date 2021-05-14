Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında 85. randevu

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği 85. kez karşı karşıya gelecek. Başkent temsilci kümede kalma mücadelesi verirken, bordo-mavililer ise puanını 71'e çıkartıp sezonu moralli kapatmayı hedefliyor.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 84 resmi maçta Trabzonspor 47, Gençlerbirliği ise 14 galibiyet elde etti. 23 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 160 gol atarken, rakibi ise 77 kez fileleri havalandırdı.

LİG'DE 72. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ve Gençlerbirliği arasında bugüne kadar oynan 71 lig karşılaşmasının ise 40'ını bordo-mavili takım kazanırken, 12'sini ise Ankara temsilcisi kazandı. 19 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 135 gol atarken, kırmızı-siyahlı ekip ise 66 gol kaydetti.

TRABZON'DAKİ KARŞILAŞMALAR

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi. Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, söz konusu dönemden sonra başkent temsilcisine evinde yenilmedi.

İKİ TAKIM ARASINDA UNUTULMAYAN MAÇ

İki takım arasında 27 Mayıs 1973 tarihinde unutulmaz bir maç hikayesi yaşandı. TFF 2. Lig'de Kayserispor ile şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, evinde son haftadaki rakibi Gençlerbirliği karşısında alacağı 4-0'lık galibiyet 1. Lig'e taşıyacaktı. Ancak Ankara Temsilcisi'nin maça çıkmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu kırmızı-siyahlı takımı 3-0 hükmen mağlup saydı ve Orduspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor 1. Lig'e çıkan takım olmuştu.

Söz konusu dönemde 39 puanlı ve 16 gol averajı elde eden sarı-kırmızılı ekip bir üst Lig'e çıkarken bordo-mavili takım ise 39 puanla 15 averajda kalmasıyla birlikte 1 gol nedeniyle 1 yıl gecikmeyle TFF 1. Lig'e şimdiki adıyla Süper Lig'e çıkmıştı.

(Gökmen Şahin/İHA)