Son Dakika Haberleri: Trabzonspor ile Göztepe 22. Randevuda

Trabzonspor ile Göztepe 22. Randevuda

45 dakika önce

Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Göztepe 22. Randevuda, System.String[]
Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 21 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-4 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

İzmir'de zorlanıyor

Trabzonspor, Göztepe karşısında deplasmanda kazanmakta zorlanıyor.

Bordo-mavililer, İzmir deplasmanında oynanan 10 maçın sadece 2'sini kazandı. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 kez de mağlup oldu.

Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde de 10 gol gördü.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:03 Kaynak: AA

Karadeniz, İzmir, Trabzonspor, Spor
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