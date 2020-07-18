Trabzonspor ile Konyaspor 38. randevuda

Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü.

İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor , yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Terörist elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni, babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış

TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi