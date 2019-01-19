Son Dakika Haberleri: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 22. Randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 22. Randevuda

52 dakika önce

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 22. Randevuda, System.String[]
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 21 maçın 9'unda Trabzonspor, 6'sında Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

Trabzonspor 7 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, ligde 7 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 7 lig maçında 4 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 10 gol yedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:55 Kaynak: AA

İstanbul, Trabzon, Başakşehir, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler?

Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 11:47:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 22. Randevuda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]