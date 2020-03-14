Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 24. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 24. randevuda - Son Dakika Spor

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 24. randevuda

6 saat önce

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 23 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 7 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 24. randevuda, System.String[]

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 23 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 7 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.


Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.


Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada taraflar 2-2 berabere kaldı.


Trabzonspor, 9 maçtır kazanamıyor


Trabzonspor, ligde 9 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.


İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 9 lig maçında 5 kez yenildi, 4 kez berabere kaldı.


Trabzon'daki maçlar


Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.


Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 14 gol yedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:24 
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