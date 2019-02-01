Trabzonspor ile Mke Ankaragücü 70. Mücadelede

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın oynayacakları maç ile 70. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın oynayacakları maç ile 70. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında şimdiye kadar oynanan 69 maçın 36'sını bordo-mavililer kazanırken, başkent temsilcisi ise 16 galibiyet elde etti. 17 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 110 gole Ankaragücü 64 golle karşılık verdi.



Spor Toto Süper Lig'de çıkış arayan Trabzonspor ve MKE Ankaragücü, ligin ikinci yarısında 3 puanla tanışmak istiyor. İki takım yarın saat 16: 00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Ligin ikinci yarısında bordo-mavililer sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybederken, deplasmanda ise Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı. MKE Ankaragücü ise deplasmanda Galatasaray'a 6-0, sahasında ise Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.



8 yıl sonra Trabzon'da karşılaşacaklar



Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 8 yıl sonra Trabzon'da karşılaşacak. 6 sezon sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e çıkan başkent temsilcisi, bordo-mavili takım ile en son 10 Ekim 2011'de Trabzon'da karşılaşmıştı. Söz konusu müsabakayı ev sahibi takım 3-2 kazanmıştı.



İki takım arasında Trabzon'da oynanan 34 maçta bordo-mavililer 23 galibiyet elde ederken, 9 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. 2 maçta da konuk ekip galip geldi. MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u deplasmanda en son 3 Mart 2007'de oynanan maçta 1-0'lık skorla yenmişti. - TRABZON

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