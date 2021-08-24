Trabzonspor ile Sivas arasında oynanan karşılaşmaya çok sayıda futbolsever aşısız ve biletsiz girmek istedi

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Bordo-Mavililer'in Sivasspor ile oynadığı lig maçına prosedürlere uymayan yüzlerce taraftar girmek istedi. Emniyet güçleri bu futbolseverlerin girişine izin vermedi. Aşılarını olmayan ve bileti bulunmayan taraftarlar, şartları karşılamamasına rağmen giriş için şartları zorladı, ancak emniyet güçleri kibar bir üslupla buna izin vermedi.

STAT DIŞINDA TAKİP EDİLDİ

Ensonhaber'in aktardığı habere göre; içeri giremeyen taraftarlar, takımlarına stat dışında destek verdi. Bordo-Mavililer, bu mücadeleyi 2-1 kazandı.