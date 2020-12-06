Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda - Son Dakika

Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda

06.12.2020 10:39
Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda, System.String[]

Trabzonspor ile DG Sivasspor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile DG Sivasspor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 28 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor 7 Aralık Pazartesi saat 19.30'da Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemleri ise Alparslan Dedeş ve Yusuf Bozdoğan olacak.

İki takım arasında ligde geride kalan 28 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 42 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.

Trabzon'da Trabzonspor üstün

Trabzonspor ile Sivasspor arasında Trabzon'da oynanan maçlarda bordo-mavili takımın 9-2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 3 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer evinde attığı 22 gole karşılık kalesinde 11 gol gördü. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olurken, evinde ise sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini sahasında 6-1 yenerek iki takım arasında oynanan maçlardaki en farklı galibiyeti alan taraf olmuştu.

Zirveye bir adım daha yaklaşacak

Aytemiz Alanyaspor'un puan kaybetmesiyle birlikte Trabzonspor, Sivasspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde zirveye bir adım daha yaklaşacak. Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra önemli bir ivme yakalayan bordo-mavililerin, zirvede yaşanan puan kayıpları sonrası rakibiyle oynayacağı zorlu müsabaka büyük bir önem kazandı.

Muhtemel kadro

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, "Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Afobe" şeklinde çıkması bekleniyor.

Kırmızı kart cezalısı olan Pereira ile birlikte tedavisi devam eden Hüseyin Türkmen bordo-mavili ekipte forma giyemeyecek. - TRABZON

Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda
Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Sivasspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir         
09:54
Güvenlik Yasa Tasarısı Fransa sokaklarını karıştırdı: 30 kişi gözaltına alındı Güvenlik Yasa Tasarısı Fransa sokaklarını karıştırdı: 30 kişi gözaltına alındı         
08:52
"Erdoğan kışı sevmez" diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum         
08:23
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı         
22:54
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125 Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125         
21:37
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi         
12:15
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 10:55:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei