Trabzonspor, İlk Yarıyı Galibiyetle Kapatmak İstiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in, ilk devresinin son maçında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçına kilitlendi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in, ilk devresinin son maçında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçına kilitlendi. Bordo-mavililer, önemli eksikleri bulunmasına rağmen tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı.



Spor Toto Süper Ligde, Trabzonspor yarın saat 16: 00'da sahasında komşusu Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Medical Park Stadyumunda oynanacak olan müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu yapacak. Bu hafta oynanacak olan maçlarla birlikte Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı tamamlanmış olacak. 26 puan ile haftaya 4. sırada giren Trabzonspor, rakibi Çaykur Rizesyor'u yenerek hem devre arasına moralli girmek, hem de zirvedeki yerini korumak istiyor.



Eksiklere rağmen tek düşünce galibiyet



Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, kadroda zorunlu olarak revizyona gidecek. Sakatlıkları bulunan Sosa ve Toure'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Pereira, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Karaman, savunmada Zargo Toure'nin yerine Hüseyin Türkmen ve Majd Hosseini ikilisine şans verecek. Pereira'nın yokluğunda ise Kamil Ahmet Çörekçi'nin şans bulması bekleniyor. Sosa'nın yokluğunda ise bu bölgede ise Kucka'nın forma giymesi bekleniyor.



Evinde lider



Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı maçlarda lider konumda yer alıyor. Bordo-mavililer sahasında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü ve 17 puan toplayarak iç saha sıralamasında ilk sırada yer aldı.



Muhtemel ilk 11



Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Novak, Kucka, Onazi, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Nwekaeme ve Rodallega şeklinde çıkması bekleniyor. - TRABZON

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