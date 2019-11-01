Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sakatlığından dolayı 1 ile 3 hafta arasında...
Son Dakika Spor Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sakatlığından dolayı 1 ile 3 hafta arasında...

Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sakatlığından dolayı 1 ile 3 hafta arasında...

6 saat önce

Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sakatlığından dolayı 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sakatlığından dolayı 1 ile 3 hafta arasında..., System.String[]

Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sakatlığından dolayı 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
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