Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sakatlığından dolayı 1 ile 3 hafta arasında...
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Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sakatlığından dolayı 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sakatlığından dolayı 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı. - İSTANBUL
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