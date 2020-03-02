Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. - Son Dakika Spor

Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

6 saat önce

Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı., System.String[]

Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Daniel Sturridge, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:06 Kaynak: İHA
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