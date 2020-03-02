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Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.
6 saat önce
Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:06 Kaynak: İHA
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