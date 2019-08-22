Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile anlaştı

Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Daniel Sturridge, yeni macera için sabırsızlandığını söyledi.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilmişti.