Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile anlaştı
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Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Daniel Sturridge, yeni macera için sabırsızlandığını söyledi.
Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Daniel Sturridge, yeni macera için sabırsızlandığını söyledi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:15
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