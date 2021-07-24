Üye Girişi
Trabzonspor İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi - Son Dakika

Trabzonspor İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi

24.07.2021 17:40
Trabzonspor İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi, System.String[]

Trabzonspor, yeni transferi İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi.

Trabzonspor, yeni transferi İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde basın mensuplarına kapalı olarak düzenlenen imza töreninde serbest statüde yer alan oyuncu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı bordo-mavili kulüpte olmak üzere 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da yer aldı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, " Kendisi ülke futbolunun değerlerinden, sağlam karakterli, teknik kapasitesi yüksek bir kardeşimiz. Futbol geçmişini zaten söylememize gerek yok. Hocamızın talepleri doğrultusunda kadromuza kattığımız bir oyuncumuz. Çok zorlu ve şampiyonluğu hedefleyen bir mücadelenin içersine giriyoruz. Önümüzde fazla da bir süre kalmadı. Bu anlamda hocamızın da talepleri doğrultusunda kadro yapılaşması anlamında aramıza oyuncular katıldı. İsmail'in geçmişte verdiği mücadeleyi biliyoruz. Bu sezon geçmişte vermiş olduğu mücadelenin fazlasını ondan isteyeceğiz. Çok zorlu bir sürecin içine giriyoruz ve bu doğrultuda İsmail Köybaşı'na olan güvenimiz tam. Seni transferinde bize yardımcı olan Çaykur Rizespor kulübüne ve değerli başkanı Tahir Kıran kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Mücadelemiz zor yolumuz çetin fakat bunu başarabilecek bir kadro oluşturduk "ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN OYUNCULARIMIZIN YANINDAYIZ"

Trabzonspor camiasının çok önemli bir aile olduğunu belirten Ağaoğlu, "Bizi diğer kulüplerden ayrı kılan en önemli özelliğimiz bir aile olmamız. Bu kulübün formasını üzerine geçiren her oyuncu bizim için çok değerli. Hiç birini diğerinden ayırt etmiyoruz. bizler yöneticiler olarak bu ailenin sorumluluğunu üzerimizde taşıyan insanlarız. Oyuncularda bizlerin değerlileridir. Taraftarlarız da dünya da farklı özelliklere sahip taraftarlarındadır. Bizim taraftarlarımız sabırsızdır onlar her zaman şampiyonluğu, her şeyin en iyisini beklerler, arzu ederler, talep ederler. İsmail Köybaşı bu ülkenin tecrübeli oyuncularından biri bu konuda sıkıntı çekeceğini sanmıyorum. Bu alienin sorumluluğunu taşıyan insanlar olarak her zaman oyuncularımızın yanındayız. Bu doğrultuda vereceğimiz mücadelede Allah önce sizlerin, camiamızın hepimizin yardımcısı olsun "dedi.

İSMAİL KÖYBAŞI: "BURDA OLDUĞUM İÇİN ÇOK GURURLUYUM"

Trabzonspor'da olmaktan çok gurur duyduğunu belirten İsmail Köybaşı, " Benim bu camia katılmamı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Şu andaki konuşmalarınızdan da çok heyecanlandım. Kalbim pır pır atıyor. Bahsettiğiniz düşüncelerden dolayı. Uyumun ve ailenin gerçek başarıyı getireceğine inanıyorum. Özellikle de bu ailede bunu sağlayacak başta siz, hocalarımız ve kulüpte yer alan herkesin bir olacağı ve bizi başarıya getirmenin buralardan geçeceğine inananlardan biriyim. Daha önceden bunu deneyimledim. Burada da deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Burada olduğum için gururlanıyorum. Kendimi en olgun en verimli dönemde olduğumu his ediyorum. Fiziksel ve mental olarak da hazırım. Bir an önce sahaya çıkıp takımımızın şampiyonlukta pay sahibi olabilmek için sabırsızlanıyorum. Geldiğim ilk günden beri bana bu sıcak karşılamayı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Trabzon gitmek için de sabırsızlanıyorum. Çünkü burada bu heyecanı ve organizasyonu burada gördükçe orada yaşayacaklarımı hayal bile edemiyorum "dedi.

Taraftarları çok özlediklerini ifade eden Köybaşı, "Onların beklentilerini biliyoruz. Bunun bilincindeyiz, her anı yaşayarak hedefe doğru gitmeliyiz. Bu isteğin içersinde yer aldığım için çok şanslı ve gururlu his ediyorum. Her iki tarafda hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İSMAİL KÖYBAŞI'NDAN 1967 FORMA SÖZÜ

İmza töreni sonrası Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İsmail Köybaşı'na dönerek, "Evet kardeş şuanda sen yerli oyuncu olmanın avantajını yaşıyorsun. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) koymuş olduğu yerli oyuncu avantajını yaşıyorsun, normalde bugüne kadar kadromuza kattığımız yabancı oyuncularımıza 5'er bin forma sattım. Ama sen yerli oyuncu statüsündesin. Dolayısıyla bunun bir avantaj olaraktan ben bin 500 forma diyorum. Sen ne diyorsun" sözleri üzerine İsmail Köybaşı, "Başkanım sizlerde uygun görürseniz. Trabzonspor'umuzun yakın zamanda 54'ncü kuruluş yıldönümü. Ben bunu 1967 olarak yapmak isterim. Bunu da cani gönülden söylüyorum hiç bir düşünce ve hiç bir şey olmadan bunun da bir anlamı olmasını istiyorum "ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu ise 2 Ağustos 1967 kuruluş yıldönümü nedeniyle çok anlamlı bir davranış olduğunu dile getirerek İsmail Köybaşı'na teşekkür etti.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi
Trabzonspor İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi
Trabzonspor İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi
Trabzonspor İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, İsmail Köybaşı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye aşığı ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu 17:51 Türkiye aşığı ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferlere ara verildi 17:47 Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferlere ara verildi 'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu 17:44 'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu
Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi 17:36 Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı 17:34 Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı 17:29 Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
Baraj gölüne giren 3 kardeşten sadece biri sudan çıkarılabilmişti, hastanede hayatını kaybetti 15:35 Baraj gölüne giren 3 kardeşten sadece biri sudan çıkarılabilmişti, hastanede hayatını kaybetti Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü 14:09 Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü

Son Dakika Haberleri
17:52 Beşiktaş'ta top koşturmaya hazırlanan Mehmet Topal: Josef kardeşimle bana algı operasyonu yapıldı
17:47 Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferlere ara verildi
17:36 Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi
17:34 Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı
17:33 Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti
17:32 CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti
17:28 Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
17:20 İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti
17:05 Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! 7 sporcumuz finale kaldı
16:59 Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye de 1 hektarlık alana zarar verdi
Beşiktaş'ta top koşturmaya hazırlanan Mehmet Topal: Josef kardeşimle bana algı operasyonu yapıldı Beşiktaş'ta top koşturmaya hazırlanan Mehmet Topal: Josef kardeşimle bana algı operasyonu yapıldı         
17:53
Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü         
17:50
Kahreden ölüm! Babayı ve 3 çocuğunu boğulmaktan kurtardı ama kendisi akıntıya kapıldı Kahreden ölüm! Babayı ve 3 çocuğunu boğulmaktan kurtardı ama kendisi akıntıya kapıldı         
17:46
UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor         
17:36
Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti         
17:34
CHP'li İslam'ın CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti         
17:32
İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti         
17:21
Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere         
15:23
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır         
13:53
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız         
12:00
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor         
11:24
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
11:19
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 17:56:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement