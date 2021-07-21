Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor, sol bek mevkisi için İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli ödemen 4 oyuncuyu kadrosuna katan Karadeniz ekibinin 5'inci transferi İsmail Köybaşı oldu. Hücum bölgesine Fode Koita ve Gervinho'yu transfer eden bordo-mavililer, sağ bek sorununu ise Brezilyalı futbolcu Bruno Peres ile çözdü. Sol bek mevkisi için de Avrupa'da arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi; İsmail Köybaşı'nı 2 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor'un maddi konularda bir değişiklik sağlanması halinde Makedon oyuncu Ezgjan Alioski için de hamle yapması bekleniyor.KAP BİLDİRDİ
Öte yandan bordo-mavili ekip, İsmail Köybaşı transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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