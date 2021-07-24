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Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı

24.07.2021 17:42
Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, daha önce 2+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurduğu İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Kulübü, daha önce 2+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurduğu İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı.

İstanbul'da Trabzonspor'un kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da yer aldığı törende, 32 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, İsmail Köybaşı'nın karakterli bir oyuncu olduğunu belirterek, transferin gerçekleştirilmesi sürecindeki yardımlarından dolayı Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'a teşekkür etti.

Çok zorlu ve şampiyonluğu hedefleyen bir mücadelenin içerisine girdiklerini ve önlerinde fazla da bir süre kalmadığını ifade eden Ağaoğlu, "Hocamızın da talepleri doğrultusunda, kadro yapılaşması anlamında aramıza çok önemli oyuncular katıldı. Sen de en son katılanlardan ve önemli oyuncularımızdan birisin. Futbol geçmişini biliyoruz ama belki de bu sene geçmişte verdiğin mücadelelerden çok çok fazlasını isteyeceğiz ve bekleyeceğiz. Bu doğrultuda bizim sana olan güvenimiz tam." diye konuştu.

Ağaoğlu, "Mücadelemiz zor, yolumuz çetin lakin bunu başarabilecek güce sahip bir kadro oluşturduk. Allah yardımcın olsun. Sakatlık vermesin. Başarılı olman en büyük temennimiz." ifadesini kullandı.

İsmail Köybaşı'nın çok önemli bir ailenin parçası olduğunu, Trabzonspor'u diğer kulüplerden ayıran en önemli özelliğin aile olması olduğunu dile getiren Ağaoğlu, yerli ve yabancı, genç ve olgun ayırt etmeden Trabzonspor forması giyen tüm oyuncuların yanında olduklarını söyledi.

Trabzonspor taraftarlarının da kendileri için büyük bir güç olduğunun altını çizen Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Trabzonspor Kulübü taraftarı sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı, farklı özelliklere sahip taraftarlarından birisidir. Bizim taraftarımız sabırsızdır, başarıyı isterler. Bugün değil dün isterler. Onlar her zaman şampiyonluğu, her şeyin en iyisi beklerler, arzu ederler. Sen bu ülkenin tecrübeli oyuncularından birisin. Hiçbir sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. Her zaman sizlerin yanındayız."

İsmail Köybaşı: "Bu deneyim için sabırsızlanıyor ve gururlanıyorum"

İsmail Köybaşı da kendisine güvendikleri için Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'na teşekkür etti.

Ağaoğlu'nun konuşmasının kendisini heyecanlandırdığını vurgulayan Köybaşı, "Bu ailede başarıyı sağlayacak başta siz, hocalarımız ve teknik ekipte yer alan herkesin bu konuda bir olacağını ve bizi başarıya götüreceğine inananlardan biriyim. Bu deneyim için sabırsızlanıyor ve gururlanıyorum." dedi.

"Kendimi olgun ve verimli hissettiğim bir dönemdeyim. Fiziksel ve mental olarak da hazırım." diyen Köybaşı, "Bir an önce sahaya çıkıp takımımızın şampiyonluğunda pay sahibi olabilmek için sabırsızlanıyorum. Geldiğim ilk günden beri bana bu sıcak karşılamayı sağlayan herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum. Taraftarımızı da çok özledik. Onların beklentilerini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Köybaşı'ndan 1967 forma sözü

İmza töreninin ardından Başkan Ağaoğlu'nun, "Yerli oyuncu olmanın avantajını yaşıyorsun şu anda. TFF'nin koymuş olduğu yerli oyuncu kuralının avantajını yaşıyorsun. Normalde bugüne kadar kadromuza kattığımız yabancı oyunculara 5'er bin forma sattım ben ama sen yerli oyuncu statüsündesin. Dolayısıyla bunun bir avantajı olarak da ben 1500 forma diyorum. Sen ne diyorsun?" sözleri üzerine İsmail Köybaşı, "Sizler de uygun görürseniz, Trabzonspor'un yakında 54. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ben bunu 1967 yapmak istiyorum. Bunun da bir anlamı olsun istiyorum." şeklinde karşılık verdi.

Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı

Futbol Federasyonu, İsmail Köybaşı, Tahir Kıran, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


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