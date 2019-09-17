Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldi
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Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldi

32 dakika önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.

Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldi, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak ile Trabzon'dan saat 14.45'de hareket eden bordo-mavili kafile 4 saat 50 dakika süren yolculuğun ardından İspanya'nın Madrid kentine geldi. Trabzonspor kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Getafe'de konaklayacağı otele hareket etti.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
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