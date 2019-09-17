Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldi
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:01 Kaynak: İHA
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.
Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak ile Trabzon'dan saat 14.45'de hareket eden bordo-mavili kafile 4 saat 50 dakika süren yolculuğun ardından İspanya'nın Madrid kentine geldi. Trabzonspor kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Getafe'de konaklayacağı otele hareket etti. - MADRİD
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