Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldi
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Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldi

23 dakika önce

- Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldiMADRİD - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.

- Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldi

MADRİD - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçak ile Trabzon'dan saat 14.45'de hareket eden bordo-mavili kafile 4 saat 50 dakika süren yolculuğun ardından İspanya'nın Madrid kentine geldi. Trabzonspor kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Getafe'de konaklayacağı otele hareket etti.

Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldi

Trabzonspor, İspanya, Getafe, Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:15 Kaynak: İHA
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