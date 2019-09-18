Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldi
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- Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldiMADRİD - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:15 Kaynak: İHA
- Trabzonspor, İspanya'nın Madrid kentine geldi
MADRİD - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.
Türk Hava Yolları'na ait özel uçak ile Trabzon'dan saat 14.45'de hareket eden bordo-mavili kafile 4 saat 50 dakika süren yolculuğun ardından İspanya'nın Madrid kentine geldi. Trabzonspor kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Getafe'de konaklayacağı otele hareket etti.
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