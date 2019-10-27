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Trabzonspor, İstanbul'a eksik gitti

1 saat önce

Süper Lig 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a eksik gitti.

Trabzonspor, İstanbul'a eksik gitti, System.String[]

Süper Lig 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a eksik gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer saat 14.45'te İstanbul'a hareket etti. Sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayan ve bugün yapılan antrenmana katılmayan Obi Mikel ağrılarının devam etmesi nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmemesine rağmen kafilede yer aldı. Krasnodar maçı kadrosunda yer almayan Sturridge ise İstanbul'a götürüldü. Karadeniz ekibini İstanbul'a bir grup taraftar sloganlar eşliğinde uğurladı.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak, Sosa, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı (Sturridge), Nwakaeme ve Shörloth şeklinde çıkması bekleniyor.

(Ozan Köse/İHA)

Trabzonspor, Başakşehir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
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