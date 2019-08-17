Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, İstanbul'a geldi
Son Dakika Güncel Haber

Trabzonspor, İstanbul'a geldi

1 saat önce

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor kafilesini İstanbul Havalimanı'nda az sayıda taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı.
Bordo-mavililer, özellikle takımın teknik direktörü Ünal Karaman'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Karaman'a çiçek veren taraftarlar, teknik direktörleri lehine tezahüratta bulundu.
Bordo-mavili kafile, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
Trabzonspor, Kasımpaşa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş İstanbul'da buluştu
Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış, yol çökmesine neden oldu Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 20:33:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, İstanbul'a geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]