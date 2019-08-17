Trabzonspor, İstanbul'a geldi
1 saat önce
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:25 Kaynak: AA
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Kasımpaşa
'ya konuk olacak Trabzonspor
, İstanbul
'a geldi.
Trabzonspor kafilesini İstanbul Havalimanı'nda az sayıda taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı.
Bordo-mavililer, özellikle takımın teknik direktörü Ünal Karaman
'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Karaman'a çiçek veren taraftarlar, teknik direktörleri lehine tezahüratta bulundu.
Bordo-mavili kafile, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
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