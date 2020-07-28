Trabzonspor, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Türk Hava Yolları 'na ait özel uçakla saat 14.45'te İstanbul Havalimanı'na gelen bordo mavili futbolcular bazı taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. Kafile daha sonra otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele gitti.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:30

Kaynak: DHA

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