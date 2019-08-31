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Trabzonspor, istanbul'a gitti

58 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, istanbul'a gitti, System.String[]
Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.30'da uçakla İstanbul'a hareket etti.
Bordo-mavililerin Fenerbahçe maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Hosseini, Hüseyin, Campi, Fernandes, Pereira, Novak, Abdurrahim, Sosa, Abdulkadir Parmak, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Avdijaj, Ekuban ve Sörloth olmak üzere toplam 20 oyuncu yer aldı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra yeni transfer Sturridge kadroda yer almadı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Bu arada Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Oyuncuya gerekli tetkiklerin yapıldığını belirten Yaşar Kibar Güven, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda oynadığımız AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür'ün, yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Trabzonspor'un Trabzon Havalimanı'ndan gidiş görüntüleri
Detaylar


Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:46 Kaynak: DHA
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