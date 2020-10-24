Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 15.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra havalimanına gelerek saat 19.00'da uçakla İstanbul'a hareket etti. Bordo-mavilileri bir grup taraftar da havalimanında karşılayarak tezahüratlar eşliğinde İstanbul'a uğurladı.

Bordo-mavililer, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.