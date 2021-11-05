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SPOR Trabzonspor, İstanbul'a gitti - Son Dakika

SPOR Trabzonspor, İstanbul'a gitti

05.11.2021 16:46

Trabzonspor, İstanbul'a gittiTolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Tolga SAĞLAM/ TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, daha sonra havalimanına gitti. Az sayıda bordo-mavili taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımlarını İstanbul'a uğurlarken, Trabzonspor kafilesi saat 16.30'da özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililerin Beşiktaş maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Dorukhan, Hugo, Hüseyin, Ahmetcan, Denswil, Trondsen, İsmail, Berat, Siopis, Bakasetas, Hamsik, Abdulkadir Parmak, Yunus, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny olmak üzere toplam 22 oyuncu yer aldı. Cezalı olan Edgar ve sakatlığı bulunan Gervinho ile Peres'in yanı sıra Koita kafilede yer almadı.

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.

SPOR Trabzonspor, İstanbul'a gitti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a gitti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a gitti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a gitti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a gitti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a gitti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a gitti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Trabzonspor, İstanbul'a gitti - Son Dakika


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