Trabzonspor, İstanbul'da 512 gündür kaybetmiyor!

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda dün kritik bir virajı kayıpsız atlatan Trabzonspor, bununla birlikte İstanbul takımları ( Kasımpaşa, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş) karşısındaki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı...
Geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019'da yine Galatasaray deplasmanında sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı. Trabzonspor, aradan geçen 512 günde söz konusu takımlarla oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.
Bununla birlikte Trabzonspor, teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde 13 lig maçında kaybetmedi. Bordo mavililer, 13 karşılaşmanın 8'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 29 puan topladı.