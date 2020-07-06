Trabzonspor, İstanbul'da 512 gündür kaybetmiyor!

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda dün kritik bir virajı kayıpsız atlatan Trabzonspor, bununla birlikte İstanbul takımları (Kasımpaşa, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş) karşısındaki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı.

Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar

İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış

Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı

3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim

Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler

Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor

Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti

Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü

En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı

Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor

Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor

Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu

Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti

Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak