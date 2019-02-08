Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, İstanbul'da Galibiyet Hasretini Sonlandırmak İstiyor

Trabzonspor, İstanbul'da Galibiyet Hasretini Sonlandırmak İstiyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Trabzonspor, İstanbul'da Galibiyet Hasretini Sonlandırmak İstiyor, System.String[]
SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

En son üç büyük rakibi karşısında 22 Ekim 2016'da Galatasaray'ı 2-0 yenerek İstanbul'da galip gelen bordo-mavililer, daha sonra sahadan gülerek ayrılamadı.

İstanbul'da söz konusu maçlarda galibiyet hasreti çeken Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanması halinde 840 gün sonra galip gelmiş olacak.

6 maçta galibiyeti yok

Trabzonspor, söz konusu dönemde İstanbul'da 6 karşılaşma oynarken bu maçlarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken Beşiktaş'a 2-1 yenildi. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan, Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, bu sezon da İstanbul'da oynadığı maçta Beşiktaş karşılaşmasında 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

Bu sezonki başarısı

İstanbul deplasmanlarından galip gelmekte zorlanan Trabzonspor, bu sezon üç büyükler karşısında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilmedi.

Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

"Hedefimiz galibiyet"

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Galatasaray ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Galatasaray sahasında iyi sonuçlar alan, taraftar desteğini arkasına alan bir takım ama biz de zor maçların üstesinden gelen bir ekibiz." ifadesini kullandı.

Sahaya galibiyet için çıkacaklarını ve hedeflerinin 3 puan olduğunu belirten Şahin, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak bu sezon büyük takımlar karşısındaki başarılarını sürdürmek istediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:34 Kaynak: AA

Galatasaray, İstanbul, Trabzonspor, Spor
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