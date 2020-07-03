Trabzonspor, İstanbullulara 509 gündür geçit vermiyor

Bordo mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, aradan geçen 509 günde söz konusu takımlarla oynadığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.
ÇİMŞİR'LE YENİLMEDİ
Diğer taraftan Trabzonspor'un, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 12 lig maçında boynu bükülmedi. Bordo mavililer, 12 karşılaşmanın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 26 puan topladı.