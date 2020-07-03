Trabzonspor, İstanbullulara 509 gündür geçit vermiyor

Diğer taraftan Trabzonspor 'un, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 12 lig maçında boynu bükülmedi. Bordo mavililer, 12 karşılaşmanın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 26 puan topladı.

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