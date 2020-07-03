Trabzonspor, İstanbullulara 509 gündür geçit vermiyor - Son Dakika

Trabzonspor, İstanbullulara 509 gündür geçit vermiyor

Bordo mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı.

Bordo mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, aradan geçen 509 günde söz konusu takımlarla oynadığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

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ÇİMŞİR'LE YENİLMEDİ


Diğer taraftan Trabzonspor'un, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 12 lig maçında boynu bükülmedi. Bordo mavililer, 12 karşılaşmanın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 26 puan topladı.


Galatasaray, Trabzonspor, Karadeniz, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 07:45 

Son Dakika Spor Trabzonspor, İstanbullulara 509 gündür geçit vermiyor - Son Dakika Spor
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