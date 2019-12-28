Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Son Dakika Spor

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

6 saat önce

Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu,

Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu,

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:37 Kaynak: AA
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