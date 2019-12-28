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Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından
6 saat önce
Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu, Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:37 Kaynak: AA
Son Dakika Trabzonspor, 8 gollü maçta Kayserispor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı Karaman: "Oyuncularımı alınlarından öpüyorum" Maçın ardından Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı