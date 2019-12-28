Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Ömer Faruk Mahir - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Ömer Faruk Mahir - Son Dakika Spor

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Ömer Faruk Mahir

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı. İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Sorumlusu Ömer Faruk Mahir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Ömer Faruk Mahir

İstikbal Mobilya, Trabzonspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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