Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp - Son Dakika Spor

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, keyifli bir ilk yarı geçirdiklerini, ikinci yarı bunun üstüne performans koyarak ligi daha iyi bir yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, keyifli bir ilk yarı geçirdiklerini, ikinci yarı bunun üstüne performans koyarak ligi daha iyi bir yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Alp, 6-2 galibiyetleriyle sona eren İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporlu yönetici, "Keyifli bir ilk yarı oldu. İnşallah ikinci yarı bunun üstüne performans koyarak daha iyi bir yerde bitiririz. Son 9 sezonun en iyi ilk yarısı diyebiliyorum, 32 puan. En çok 29 puan toplamıştık." dedi.

Bir gazetecinin 2010-2011 sezonundan sonra en iyi puanla ilk yarının kapatıldığına ilişkin sözleri üzerine Alp, "Demek ki bir şampiyonluk daha geliyor, diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Badou Ndiaye ile ilgili transfer sorusu üzerine Alp, "Ndiaye listemizde olan oyunculardan birisi. Görüştük, hepsi bir süreç tabii ki. Bizim transfer yapmamız için bütçe yaratmamız, kaynağı sağlamamız gerekiyor. Kaynağı sağlamadan hiçbir transfer yapmayacağız. Kaynağı sağladığımızda teknik heyetin isteği doğrultusunda oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Yabancı oyuncu da bilindiği gibi bir boşluğumuz var. Duruma göre ne yapacağımıza bakacağız." diye konuştu.

Ünal Karaman'ın maçtan sonra istifa edeceği şeklinde ortaya iddialar atıldığının ifade edilmesi üzerine de Alp, "Bizim öyle bir gündemimiz yok." dedi.

"Sosa ve Novak ile görüştük"

İç transferle ilgili görüşmeleri aktaran Alp, şunları söyledi:

"Sosa ve Novak ile görüştük. İkisine de Trabzonspor'un şartları doğrultusundaki tekliflerimizi ilettik. Menajerler vasıtasıyla görüşmeler devam ediyor. Oyuncularla ilgili aramızda bir problem kalmadı gibi. Menajerlerin bazı istekleri var. Az önce de söyledim; bütçe, bütçe bütçe. Trabzonspor, bütçesinin dışına çıkamaz. Bu kim olursa olsun, nasıl olursa olsun. Onlar bir fiyat söylediler, biz bir fiyat söyledik. 1+1 mi 2 yıl mı onlarda mutabık kaldık. Çok acele edeceğimiz bir şey yok. Neticede bu ikisi de mayıs sonuna kadar bizim futbolcumuz. Trabzonspor onlarla devam etme yönündeki iradesini beyan etti. Onlar da bizimle yola devam etmek istediklerini söylediler. Hadi olsunla, transfer yapılmıyor. Hepimiz istiyoruz ama şartlar da var. Şartları uydurduğumuz zaman olacak işte. İki oyuncumuzda bir problem yok."

Alp, maçta sakatlanan kaleci Uğurcan'ın bileğinde burkulma olduğunu ve MR'dan sonra durumunun belli olacağını sözlerine ekledi.

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp

Mehmet Yiğit Alp, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:13 Kaynak: AA
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