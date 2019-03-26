Son Dakika Haberleri: Trabzonspor İstişare Kurulu'ndan Üyelerle İlgili 'Ek Süre' Kararına Destek

Trabzonspor İstişare Kurulu'ndan Üyelerle İlgili 'Ek Süre' Kararına Destek

1 saat önce

Trabzonspor İstişare Kurulu, Özkan Sümer başkanlığında toplanıp, bordo-mavili yönetimin, üyelerle ilgili aldığı 60 günlük ek süre kararını destekledi.

Trabzonspor İstişare Kurulu'ndan Üyelerle İlgili 'Ek Süre' Kararına Destek, System.String[]


Trabzonspor İstişare Kurulu, Özkan Sümer başkanlığında toplanıp,  bordo-mavili yönetimin, üyelerle ilgili aldığı 60 günlük ek süre kararını destekledi.

İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, Arşiv ile Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun katıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun üyeliklerine son verilen üyelerle ilgili aldığı 60 günlük süre verilmesi kararının kulübümüz ile üyelerimizin menfaatine uygun olduğunu; bu kararın kurullarca da desteklendiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:04 Kaynak: DHA

Mehmet Yiğit Alp, Özkan Sümer, Trabzonspor, Spor
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