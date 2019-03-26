Trabzonspor İstişare Kurulu'ndan Üyelerle İlgili 'Ek Süre' Kararına Destek
1 saat önce
Trabzonspor İstişare Kurulu, Özkan Sümer başkanlığında toplanıp, bordo-mavili yönetimin, üyelerle ilgili aldığı 60 günlük ek süre kararını destekledi.
Trabzonspor
İstişare Kurulu, Özkan Sümer
başkanlığında toplanıp, bordo-mavili yönetimin, üyelerle ilgili aldığı 60 günlük ek süre kararını destekledi.
İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp
, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen
, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, Arşiv ile Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih
Uzun katıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun üyeliklerine son verilen üyelerle ilgili aldığı 60 günlük süre verilmesi kararının kulübümüz ile üyelerimizin menfaatine uygun olduğunu; bu kararın kurullarca da desteklendiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.
- Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:04 Kaynak: DHA
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