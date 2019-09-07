Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, isviçre federal mahkemesi'ne gidiyor
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, isviçre federal mahkemesi'ne gidiyor

1 saat önce

yaptığı açıklamada, 27 Eylül'e kadar başvuru için süreleri olduğunu belirterek, "Maalesef FIFA, UEFA ve CAS'la yapılan duruşmalarda önümüzü kapattılar.

Trabzonspor, isviçre federal mahkemesi'ne gidiyor, System.String[]
yaptığı açıklamada, 27 Eylül'e kadar başvuru için süreleri olduğunu belirterek, "Maalesef FIFA, UEFA ve CAS'la yapılan duruşmalarda önümüzü kapattılar. FIFA, UEFA ve CAS'ta alınan kararların tamamen hukuka aykırı olduğuna inanıyoruz. Yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda şimdi İsviçre Federal Mahkemesi'nde hakkımızı arayacağız. Bu konuda yurtdışındaki avukatlarımızla da görüştük. Başvuru için 27 Eylül'e kadar zamanımız var ancak 15 Eylül'e kadar bu başvuruyu yapmayı planlıyoruz. Fenerbahçe'nin UEFA ve CAS'ta şike yaptığı tescillidir. Hakkımız olanı maalesef hukuksuz yollar nedeniyle elde edemiyoruz. Biz de alınan bu kararların hukuksuz olduğunu tescillemek için İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidiyoruz" ifadelerini kullandı.


- Trabzon
İsviçre, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama
Günlük burç yorumları 7 Eylül 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Sivas'ta tüyleri diken diken eden anlar! Atatürk, halka seslendi Hindistan, Ay'a inen 4'üncü ülke olma şansını kıl payı kaçırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 12:14:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, isviçre federal mahkemesi'ne gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]