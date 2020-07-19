Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Yukatel Denizlispor maçına göre İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, savunmada Pereira'nın yerine Kamil Ahmet'e, Hosseini'nin yerine Campi'ye, cezalı Sosa'nın yerine ise Ndiaye'ye görev verdi. Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz ile cezalı olan Sosa'nın yanı sıra Manoel Messias, Bilal Başacıkoğlu ile genç kaleci Arda kadroda yer almadı.

YUSUF SARI DÖNDÜ

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Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığının ardından takıma geri dönen genç oyuncusu Yusuf Sarı da İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna dahil edildi. Özellikle son haftalarda yedek kulübesinde hücuma yönelik alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayan bordo-mavililerde Yusuf Sarı'nın takıma dönmesiyle teknik direktör Hüseyin Çimşir'in hücumda hamle seçenekleri de artmış oldu.

KAMİL AHMET FORMAYI KAPTI

Trabzonspor'da sakatlığının ardından takıma dönen ve özellikle Galatasaray karşılaşmasında oynadığı futbolla beğeni toplayan sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, tecrübeli oyuncu Pereira'yı bu maçta kulübeye çekerken, yerine Kamil Ahmet'e şans tanıdı.

MESSIAS MEDİCAL PARK'TAKİ SON MAÇTA DA KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde takıma dahil edilen ancak ligde henüz forma şansı bulamayan ve sadece deplasmanda kupa mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyebilen savunma oyuncusu Manoel Messias, Medical Park Stadı'nda bu sezonun son karşılaşması olan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer bulamadı. Yönetimin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Brezilyalı oyuncu, bordo-mavili takımın sahasında maça çıkamadan sezonu tamamladı.

KADINA ŞİDDETE HAYIR

Trabzonsporlu ve İttifak Holding Konyasporlu futbolcular 'Kadına Şiddete Dur De' yazılı beyaz tişörtlerle sahaya çıktı.

KONYASPOR'DA 3 EKSİK

İttifak Holding Konyaspor'da cezalı oyuncular Farouk Miya, sakatlıkları bulunan Paolo Hurtado ile Volkan Fındıklı Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemedi.


İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 21:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor
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