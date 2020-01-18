Trabzonspor, Ivanildo Fernandes ayrılığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Ivanildo Fernandes ayrılığını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Ivanildo Fernandes ayrılığını KAP'a bildirdi

7 saat önce

Trabzonspor'da ayrılık! Bordo mavili ekip, Ivanildo Fernandes ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Ivanildo Fernandes ayrılığını KAP'a bildirdi, System.String[]

Trabzonspor'da ayrılık! Bordo mavili ekip, Ivanildo Fernandes ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.


Bordo mavili ekibin sözleşmesini feshettiği Fernandes'in Çaykur Rizespor ile anlaştığı ve sezon sonuna kadar bu kulüpte oynayacağı belirtiliyor.


Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;


"Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.


Kamuoyuna duyurulur.


Saygılarımızla."

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:31 
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