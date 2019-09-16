Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Ivanildo Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
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Trabzonspor Ivanildo Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

1 saat önce

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Ivanildo Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı, System.String[]

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Yaşar Kibar Güven, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes'in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti. - TRABZON

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:23 Kaynak: İHA
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