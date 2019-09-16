Trabzonspor Ivanildo Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
1 saat önce
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:35 Kaynak: İHA
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yaşar Kibar Güven, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes'in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.
(İHA)
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