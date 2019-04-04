Trabzonspor, Jan Durica'ya 400 Bin Avro Ödeyecek
35 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübünün eski futbolcusu Jan Durica'ya 400 bin avro ödemesini kararlaştırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu
, Trabzonspor
Kulübünün eski futbolcusu Jan Durica'ya 400 bin avro ödemesini kararlaştırdı. TFF
Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada, Durica ile Trabzonspor arasındaki uyuşmazlığa ilişkin kararını incelediği ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun bu konuda daha önce aldığı kararın kaldırıldığı bildirildi.
Açıklamada, davacı Slovak futbolcu Jan Durica'nın alacak talebinin kabulü ile 400 bin avro tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:28 Kaynak: AA
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