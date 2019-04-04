Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Jan Durica'ya 400 Bin Avro Ödeyecek

Trabzonspor, Jan Durica'ya 400 Bin Avro Ödeyecek

35 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübünün eski futbolcusu Jan Durica'ya 400 bin avro ödemesini kararlaştırdı.

Trabzonspor, Jan Durica'ya 400 Bin Avro Ödeyecek, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübünün eski futbolcusu Jan Durica'ya 400 bin avro ödemesini kararlaştırdı.

TFF Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada, Durica ile Trabzonspor arasındaki uyuşmazlığa ilişkin kararını incelediği ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun bu konuda daha önce aldığı kararın kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, davacı Slovak futbolcu Jan Durica'nın alacak talebinin kabulü ile 400 bin avro tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:28 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Spor
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