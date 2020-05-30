Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı! Ağaoğlu iki ismi daha açıkladı - Son Dakika

Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı! Ağaoğlu iki ismi daha açıkladı

Trabzonspor, Portekizli futbolcusu oão Pereira ile yeni sözleşme için prensip anlaşması sağladığını resmen duyurdu.

Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı! Ağaoğlu iki ismi daha açıkladı, System.String[]

Trabzonspor, Portekizli futbolcusu oão Pereira ile yeni sözleşme için prensip anlaşması sağladığını resmen duyurdu.


AHMET AĞAOĞLU: BİLAL VE MAJİD İLE DE ANLAŞTIK


İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Joao Pereira'nın sözleşmesi sona eriyordu, kendisiyle 1 yıl daha anlaştık. Yüksek aidiyeti var. Trabzon'u, Trabzonspor'u benimsemiş, önemli bir oyuncumuz. Pereira futbolu burada bırakmak istediğini söyledi, alacağı ücret konusunda da bizi hiç üzmedi. Her iki tarafı da mutlu eden bir sözleşme oldu. Bilal ve Majid'in sözleşmesindeki opsiyon haklarını da kullandık, ikisi de önümüzdeki sezon da yola devam ediyorlar. Sosa ile sürekli görüşüyoruz. Kendisiyle finansal bir sorunumuz yok. Kendisi bizimle devam etmek istiyor. Kaptanımız Jose Sosa bizim için sadece futbolcu değil. Bizimle devam etmek istiyor. Hakkındaki spekülasyonlara herhalde bu sözlerle nokta koymuş oluyoruz."  dedi.


Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Rahmi Anıl Başaran'ın transferi için Balıkesirspor'la anlaştıklarını borsaya bildirmişti ve oyuncu için imza töreni düzenlenmişti.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 05:14 

Son Dakika Spor Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı! Ağaoğlu iki ismi daha açıkladı - Son Dakika Spor
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