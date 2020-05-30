Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı - Son Dakika

Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, Portekizli oyuncusu Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı.

Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı, System.String[]

Trabzonspor, Portekizli oyuncusu Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Joao Pereira'nın sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı.

Başkan Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, Joao Pereira'nın yürürlükte olan sözleşmesinin bu sezon sona erdiğini belirterek, "Kendisiyle bir yıllık daha sözleşme imzalamış bulunmaktayız." dedi.

Pereira'nın herkesin yakından tanıdığı iyi bir profesyonel olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Yüksek aidiyet duygusuna sahip, Trabzon'u, Trabzonspor'u ve şehrin insanlarını sevmiş, kendisini de sevdirmiş önemli bir futbolcumuz. Trabzonspor olarak temel prensibimiz kulübümüze uzun süre hizmet eden futbolcularımız, yerli veya yabancı olsun futbol kariyerlerini kulübümüzde tamamlamalarını temenni ediyoruz. Kendisi de futbolu Trabzonspor'da noktalamayı arzu ettiğini ifade etti. Hem içinde bulunduğumuz şartları hem de önümüzdeki sezon dünyadaki tüm futbol kulüplerinin ciddi bir finansal sıkıntıyla yüz yüze geleceğini çok iyi ve net olarak bildiğini ifade etti. Kulübümüzün finansal imkanları doğrultusunda her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık."

Ağaoğlu, Portekizli oyuncunun bu yapının önemli bir futbolcusu olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Taraftarımızın tabiriyle bizim küçük eniştemiz. Bize uzun süre aidiyet duygusuyla hizmet etmiş olan her futbolcumuz, başımızın tacıdır. Futbolu bu kulüpte bırakmaları en büyük arzumuzdur. Futbolu bıraktıktan sonra da profesyonel anlamda alabilecekleri görev varsa kulübümüzde devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Kendisi inanılmaz tutumlu bir arkadaşımız olduğu için futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzün kasasını kendisine emanet edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle birlikte çok önemli başarılara imza atacağız. Önümüzde çok önemli kupa yarı finali, kupa finali ve sekiz final niteliğinde lig maçımız var. Bu takımın taraftarlarının, şehrimizin bir hayali var. İnşallah o hayali gerçekleştiren insanlar olarak hayal ettiğimiz, arzu ettiğimiz noktaya birlikte ulaşırız."

"Bilal ve Hosseini'nin opsiyonları kullanıldı"

Başkan Ağaoğlu, iç transferde başka anlaşmalar da yaptıkları belirterek, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Bilal Başacıkıoğlu ve Majed Hosseini'nin sözleşmelerinden doğan opsiyon hakkını kullandık. Bilal ve Hosseini önümüzdeki sene Pereire ile birlikte takımımızla devam edecekler. Bizim burada temel prensibimiz kadro yapımızı muhafaza etmek." şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Jose Sosa'nın sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunu da herkesin merak ettiğini dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Kesinlikle ve kesinlikle Jose Sosa ile aramızda finansal hiçbir sorun mevcut değil. Kendisinin karar vermek zorunda olduğu birkaç tane konu var. Sadece onunla ilgili olarak, ileriye dönük kariyerini nasıl şekillendireceği konusunda. Bu da çok kısa süre içerisinde netleşecek. Kaptanımız da bizimle devam etmek istiyor. Hakkında yapılan ve yaratılan spekülasyonlara da bu sözlerle nokta koymuş oluyoruz. Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, bunu defalarca ifade ettim. Bu takımın önemli bir parçası, bu takımın kaptanı ve bizimle birlikte sıkıntılı süreç içerisinde çok önemli sorumluluklar aldı. Yükün de önemli bir bölümünü omuzlayan, kulübümüzü taşıyan isimlerden biri. Kaptanımızla herhangi bir sorunumuz yok. Camiamızın, taraftarlarımızın gönlü rahat olsun."

Pereira'nın açıklamaları

Joao Pereira ise sözlerine başlamadan önce Başkan Ağaoğlu, hocalarına ve Trabzonspor'un içinde yer alan herkese kendisine bu güveni gösterdikleri için çok teşekkür ettiğini belirterek, şunları söyledi:

Trabzonspor'a ilk geldiğimde kontrat imzalarken bu kadar uzun süre kalacağımı düşünmemiştim. Kulübe geldiğim ilk günden beri hep en iyi savaşımı verip, en iyi performansımı göstermek istedim. Bugün de bunun karşılığında sözleşme yeniliyoruz. Takımımız yıllar boyunca hep daha iyisini yapmaya çalışıyor. Bu yıl tarih yazmaya çok yakınız. Sekiz final maçımız var bu sekiz maçta başarılı olursak hak ettiğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum."

Teşekkür etmeyi unuttuğu taraftarlar ve Trabzonluların olduğunu ifade eden Portekizli oyuncu, " Hem bana hem eşime hem de oğluma çok sıcak davranıyorlar. Eğer ki biz burada mutlu ve huzurlu yaşıyorsak bunda onların bu içten tavırlarının da çok büyük önemi var. Belki kupa veya kupaların sözünü veremem ama bireysel olarak sözünü verebileceğim bir şey var; her zaman buranın bir parçası olacağıma, her zaman Trabzonspor için elimden gelenin en iyisini yapacağıma, Trabzonspor'un prestiji için terimin son damlasına kadar koşacağıma ve savaşacağıma söz veriyorum." şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 06:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor
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