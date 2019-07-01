Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, John Mikel Obi ile anlaşma sağladı
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Trabzonspor, John Mikel Obi ile anlaşma sağladı

31 dakika önce

Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı John Mikel Obi ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Trabzonspor, John Mikel Obi ile anlaşma sağladı, System.String[]
Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı John Mikel Obi ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Bordo-mavili kulüp, 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeyecek.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada,şu ifadelere yer verildi:
"Serbest statüde bulunan Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı, profesyonel futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-20 sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecektir. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının yüzde 70'inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır."
32 yaşındaki orta alan oyuncusu geçen sezon İngiltere'nin Middlesbrough takımında forma giyiyordu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Nijerya, Trabzonspor, Spor
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