Son Dakika Haberleri: Trabzonspor John Mikel Obi ile anlaştı
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Trabzonspor John Mikel Obi ile anlaştı

23 dakika önce

Trabzonspor, serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, John Mikel Obi anlaştı.

Trabzonspor John Mikel Obi ile anlaştı, System.String[]
Trabzonspor, serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, John Mikel Obi anlaştı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi Anlaşmaya göre Trabzonspor oyuncuya, "2019-20 sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro, garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro garanti ücret ödeyecek. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının yüzde 70'inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacak"
(Gökmen Şahin/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:55 Kaynak: İHA
Nijerya, Trabzonspor, Güncel
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