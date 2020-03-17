Son Dakika › Spor › Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı
6 saat önce
Trabzonspor'da John Obi Mikel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:22 Kaynak: AA
Trabzonspor'da John Obi Mikel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30 Haziran 2019 başlangıç 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Fesih anlaşması kapsamında futbolcunun, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçtiği kaydedildi.
Son Dakika Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı