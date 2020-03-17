Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Trabzonspor'da John Obi Mikel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı, System.String[]

Trabzonspor'da John Obi Mikel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30 Haziran 2019 başlangıç 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fesih anlaşması kapsamında futbolcunun, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçtiği kaydedildi.

Borsa İstanbul, John Obi Mikel, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:22 Kaynak: AA
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